Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Orta Doğu’daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının Hürmüz Boğazı’nı geçtiği bildirildi. Gelişme, küresel enerji piyasaları açısından “kritik eşik” olarak değerlendiriliyor.

HAFTALAR SONRA İLK GEÇİŞ

Gemi takip verilerine göre Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin Das Adası tesisinden yüklenen “Mubaraz” isimli LNG tankeri, haftalarca Basra Körfezi’nde bekledikten sonra yeniden hareket etti. Sinyallerini bir süre kapatan geminin, Hindistan’ın güneyinden geçerek Çin’e doğru ilerlediği ve 15 Mayıs civarında varmasının beklendiği belirtildi.

TRAFİK NEREDEYSE DURMUŞTU

ABD ile İran arasındaki karşılıklı abluka ve artan gerilim nedeniyle son iki ayda Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatı neredeyse sıfıra düşmüştü. Küresel LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda daha önce dolu bir LNG tankerinin geçişi doğrulanmamıştı.

GERİ DÖNEN GEMİLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son haftalarda Katar’dan yüklenen LNG gemilerinin boğaza yaklaşmasına rağmen geri dönmesi, krizin boyutunu gözler önüne sermişti. Nisan ayında yalnızca boş bir LNG tankerinin geçiş yaptığı kaydedilmişti.

TRUMP İRAN TEKLİFİNE MESAFELİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik teklifini nükleer programı içermediği gerekçesiyle yeterli bulmadığı ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, enerji arzı üzerindeki baskı devam ediyor.

PETROL YÜKSEK SEYREDİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Brent petrol 109,46 dolara yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) 97,55 dolar seviyesine çıktı.