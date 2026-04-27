Sri Lanka'da valizlerinde toplam 110 kilogram uyuşturucu madde bulunan keşişler gözaltına alındı

Sri Lanka'da valizlerinde toplam 110 kilogram esrar bulunduğu belirtilen 22 Budist keşişin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, başkent Kolombo'da bulunan uluslararası havalimanındaki gümrük yetkilileri, Tayland'dan ülkeye dönen Budist keşişlerin valizlerinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda her bir keşişin valizinde 5'er kilogram esrar bulunduğunu ve uyuşturucunun valizlerdeki gizli bölmelerde saklandığını belirten yetkililer, çoğunluğu öğrenci olan 22 keşişin olayın ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, keşişlerin Tayland'a gezisini organize ettiği değerlendirilen bir diğer keşişin de daha sonra Kolombo yakınlarında gözaltına alındığını ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle mahkemeye çıkarılan keşişlerin sorgularının devamı için 7 gün daha gözaltında kalmasına karar verildiğini kaydeden yetkililer, şüphelilerin valizlerinde taşıdıkları paketlerin içeriğinden haberdar olmayabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını belirtti.