Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Kazada kurtulan olmadı

Güney Sudan’ın başkenti Juba yakınlarında düşen yolcu uçağında bulunan 15 kişi hayatını kaybetti. Yei’den havalanan uçakla kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra irtibat kesildi. Enkazın dağlık ve sisli bir alana çarptığı belirtilirken, ilk bulgular kazada olumsuz hava koşullarının etkili olabileceğini gösteriyor.

  • Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağı düştü.
  • Uçaktaki 14 yolcu ve 1 pilot olmak üzere 15 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
  • Ölenlerden 2'si Kenya vatandaşı, 13'ü Güney Sudanlı.

KALKIŞTAN YARIM SAAT SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi’nin (SSCAA) açıklamasına göre, Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağı Yei kentinden Juba Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yerel saatle 09.15’te havalandı. Uçakla kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra hava trafik kontrol kulesinin irtibatı kesildi.

CAN KAYBI 15’E YÜKSELDİ

İlk etapta 14 olarak açıklanan can kaybı, yapılan incelemelerin ardından güncellendi. Uçakta bulunan 14 yolcu ve 1 pilotun tamamının hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin Kenya vatandaşı, 13’ünün ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

ENKAZ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk tespitlerine göre uçak, başkentin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında dağlık ve sisli bir araziye çarptı. Enkazın alevler içinde kaldığı belirtildi.

SİSLİ HAVA ŞÜPHESİ

Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İlk bulgular, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşullarının kazaya yol açmış olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere

Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere