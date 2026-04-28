Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Kazada kurtulan olmadı

Güney Sudan’ın başkenti Juba yakınlarında düşen yolcu uçağında bulunan 15 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kurtulan olmadı.

KALKIŞTAN YARIM SAAT SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi’nin (SSCAA) açıklamasına göre, Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağı Yei kentinden Juba Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yerel saatle 09.15’te havalandı. Uçakla kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra hava trafik kontrol kulesinin irtibatı kesildi.

CAN KAYBI 15’E YÜKSELDİ

İlk etapta 14 olarak açıklanan can kaybı, yapılan incelemelerin ardından güncellendi. Uçakta bulunan 14 yolcu ve 1 pilotun tamamının hayatını kaybettiği kesinleşti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin Kenya vatandaşı, 13’ünün ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

ENKAZ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk tespitlerine göre uçak, başkentin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında dağlık ve sisli bir araziye çarptı. Enkazın alevler içinde kaldığı belirtildi.

SİSLİ HAVA ŞÜPHESİ

Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İlk bulgular, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşullarının kazaya yol açmış olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı