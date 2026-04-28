Haberler

Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat krizi petrol fiyatlarını yükseltirken akaryakıta zam geldi. Motorin 2 lira 28 kuruş, benzin 95 kuruş arttı; zam gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı. Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde yükseldi.

MOTORİNE 2 LİRA 28 KURUŞ, BENZİNE 95 KURUŞ ZAM

Yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş zam yapıldı. Artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

ŞEHİR ŞEHİR YENİ FİYATLAR

Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul’da 71,66 liraya, Ankara’da 72,70 liraya, İzmir’de 73,08 liraya yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 74,48 liraya çıktı.

Benzin fiyatı ise İstanbul’da 63,77 lira, Ankara’da 64,68 lira, İzmir’de 64,96 lira olarak güncellendi. Doğu illerinde benzinin litre fiyatı 66,30 liraya ulaştı.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki artışın arkasında ABD-İran hattındaki kırılgan ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle sevkiyatların aksamasının bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com
Zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

