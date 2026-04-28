Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat krizi petrol fiyatlarını yükseltirken akaryakıta zam geldi. Motorin 2 lira 28 kuruş, benzin 95 kuruş arttı; zam gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı. Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde yükseldi.
ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken, akaryakıt fiyatlarına da zam geldi. Gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatları arttı.
MOTORİNE 2 LİRA 28 KURUŞ, BENZİNE 95 KURUŞ ZAM
Yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş zam yapıldı. Artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.
ŞEHİR ŞEHİR YENİ FİYATLAR
Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul’da 71,66 liraya, Ankara’da 72,70 liraya, İzmir’de 73,08 liraya yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 74,48 liraya çıktı.
Benzin fiyatı ise İstanbul’da 63,77 lira, Ankara’da 64,68 lira, İzmir’de 64,96 lira olarak güncellendi. Doğu illerinde benzinin litre fiyatı 66,30 liraya ulaştı.
PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki artışın arkasında ABD-İran hattındaki kırılgan ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle sevkiyatların aksamasının bulunduğunu belirtiyor.