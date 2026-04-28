Ümraniye'de Rottweiler Köpeğin Saldırısına Uğrayan Küçük Irk Köpek Ameliyata Alındı

ÜMRANİYE'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Veterinere götürülen yaralı köpek ameliyata alınırken olayın ardından yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğini gezdirmeye çıkaran kadın, yolda başkasının ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, sahibinin elinden kurtularak kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Yaralanan köpeğine sarılan kadın, korku ve panikle gözyaşı döktü. Saldırgan köpeğin sahibi ise bir süre sonra köpeğini alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırıya uğrayan köpeğin veterinerde ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı