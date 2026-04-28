Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Türkiye’de bir vatandaş, aracını satışa çıkardığı sırada plakalığın içinde bulduğu esrarengiz kağıtlarla gündem oldu. Üzerinde çeşitli semboller ve yazılar bulunan kağıtların “büyü” olduğu iddia edildi.

PLAKALIĞIN İÇİNDEN ÇIKTI

İddiaya göre aracını kontrol eden kişi, plakalığın içinde gizlenmiş halde eski ve yıpranmış kağıtlar buldu. Üzerinde şekiller, çizimler ve yabancı dilde yazılar bulunan kağıtlar dikkat çekti.

NE OLDUĞUNU ARAŞTIRDI

Bulduğu nesnenin ne olduğunu anlayamayan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bilgi almaya çalıştı. Paylaşım kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar bunun “büyü” olabileceğini öne sürdü, bazıları ise farklı yorumlarda bulundu.

GİZEMİNİ KORUYOR

Kağıtların ne amaçla plakalığa yerleştirildiği netlik kazanmazken, olay kısa sürede merak konusu haline geldi.

