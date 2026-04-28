Okul saldırısında hayatını kaybeden Belinay'ın babası konuştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden Ayser Çalık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz, "Belinay cennette açan peygamber çiçeği, ismi cennette açtı. Peygamberimizin çiçeği oldu. Şehadet seviyesine yükseldi. Kızım son bir ayında özellikle hep cennetten bahsederdi" dedi.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi Belinay Nur Boyraz, okul saldırısında hayatını kaybetmiş, Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Mezarlığı'na sınıf arkadaşlarıyla yan yana defnedilmişti. Belinay'ın babası Murat Boyraz, her gün kızının mezarına ziyaret edip dualar ediyor.

Olayla ilgili asıl sorumluların saldırganın anne ve babası olduğunu ifade eden baba Boyraz, "Kendi evladına sahip çıkmayanlar utansın. Bu cani insan olarak bu dünyada geldi. Biz meleklerin daha üstüne çıkarttık evladımızı şehadet seviyesine geldiğini bütün insanlık biliyor, bütün Müslümanlar kabul ediyor. Caniyi yetiştirenler de evlatlarını ne hale getirdiler. Burada suçlu annesinin ve babasının sahip çıkmaması. Bir eğitimci olan anne, bir emniyetçi olan bir baba nasıl bir böyle cani evlat yetiştirir akıl alacak değil. Bir caniyi, bir canavarı evinin içinde, koynunda besliyor ve buna göz yumuyor. Ben bunun farkına varamadım demekle olmuyor" diye konuştu.

Belinay'ın ibadetlerini aksatmayan bir çocuk olduğunu ifade eden baba Boyraz, "İsmini annesi koydu Belinay diye. Nur ismini de ben ekledim. ve isminin gereğini de yerine getirdi. Belinay cennette açan peygamber çiçeği, ismi cennette açtı. Peygamberimizin çiçeği oldu. Şehadet seviyesine yükseldi. Son bir ayında özellikle hep cennetten bahsederdi. Annesine 'cennette kaç yaşında olacağız? Kaç kilo olacağız? Nasıl olacağız' diye sorar, merak ederdi. Son bir ayı bu şekilde geçti. Ramazan'da oruçlarının hepsini tuttu. Namazlarına dikkat eden bir çocuktu. Beş vakit namazını kılardı" şeklinde konuştu.

Baba Boyraz, kızının çok başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Ufka Yolculuk sınavı olmuştu, okul ikincisi olmuştu. Umre çekilişine katıldı, çıkmadı. Üzüntüsünü söyledi. Ben de 'kızım seni ben götüreyim' dedim. Bizim umreye gitme niyetimiz vardı kızımızla birlikte. Olmadı" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı