Melike Şahin anne oluyor

Son yılların en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olan Melike Şahin, özel hayatına dair müjdeli bir haberi hayranlarıyla paylaştı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren başarılı şarkıcı, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

İLK MÜJDE SAHNEDE GELDİ

Evlendiği dönem eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulsa da eleştirilere yanıt vermemeyi tercih eden Şahin, hayranlarını heyecanlandıran bu haberi ilk olarak sahne aldığı bir konseri sırasında dinleyicilerin ile paylaştı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden 37 yaşındaki sanatçı, anne olacağını bizzat dile getirerek konser alanında büyük bir coşku yarattı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sahnede verdiği müjdenin ardından mutluluğunu dijital dünyaya da taşıyan Şahin, belirginleşen karnıyla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu kareler, sanatçının hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞMURU

Melike Şahin’in bebek beklediğini duyurduğu bu özel paylaşıma, magazin camiasından da pek çok isim kayıtsız kalmadı. Seda Sayan, Edis ve Meriç Aral gibi yakın dostları ve meslektaşları başta olmak üzere, çok sayıda ünlü isim tebrik mesajlarıyla Şahin ve Arpalık çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

