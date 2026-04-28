Haberler

Boğaz'ın gözde oteli için konkordato iddiası! İş insanı Ünal Aysal'dan açıklama var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Boğazı’ndaki Les Ottomans Oteli’nin yeniden konkordato başvurusu yaptığı iddia edilirken, iş insanı Ünal Aysal bu haberleri yalanladı. Aysal, yeni bir başvuru olmadığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan otelde konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durduruldu, tesis sadece etkinliklere açık kaldı.

  • Les Ottomans otelinin bağlı olduğu Kalamos Turizm A.Ş.'nin yeniden konkordato başvurusu yaptığı iddia edildi.
  • Ünal Aysal, yeni bir konkordato başvurusu olmadığını, önceki dava sürecinin devam ettiğini açıkladı.
  • Otelin internet sitesinde konaklama, SPA ve restoran hizmetlerinin kısa süreliğine durdurulduğu duyuruldu.

İstanbul Boğazı’nın en değerli otellerinden Les Ottomans’ın yeniden konkordato başvurusunda bulunduğu iddiası gündeme geldi. Basına yansıyan haberlerde, daha önce reddedilen başvurunun ardından şirketin yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gittiği öne sürüldü.

BAŞVURU İDDİASI VE ŞİRKET DETAYI

Haberlere göre başvurunun, eski Galatasaray Başkanı ve iş insanı Ünal Aysal’a ait Unit Investments SA bünyesindeki Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı Kalamos Turizm A.Ş. üzerinden yapıldığı belirtildi.

AYSAL: YENİ BAŞVURU YOK

İddialara yanıt veren Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal ise konkordato başvurusu yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Aysal, “Şirketimiz yeni bir konkordato talebinde bulunmamıştır. Daha önce açılan dava süreci devam etmektedir” dedi.

Aysal ayrıca Les Ottomans ile ilgili davaların Yargıtay aşamasında olduğunu ve şirketin temerrüde düşmüş bir borcu bulunmadığını ifade etti.

OTELDE FAALİYETLER DURDU

Öte yandan otelin resmi internet sitesinde konaklama, SPA ve restoran hizmetlerinin “kısa süreliğine” durdurulduğu bilgisi yer aldı. Tesisin yalnızca önceden planlanmış davet ve etkinlikler için hizmet verdiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

