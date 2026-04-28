Haberler

Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de Tedesco ile yolların ayrılmasının arkasında, derbi mağlubiyetinin yanı sıra teknik adamın “köstebek” imasıyla yaptığı açıklamaların yarattığı rahatsızlığın etkili olduğu iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 yenildikten sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.
  • Tedesco'nun 'Samandıra'da antrenmanlar izleniyor' sözleri ve köstebek iddiası güven krizine yol açtı.
  • Sezonun hayal kırıklığıyla bitmesi ve şampiyonluk şansının mucizelere kalması ayrılık kararını hızlandırdı.

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından Fenerbahçe’de yaşanan ayrılıkların perde arkası netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının nedeni ortaya çıktı.

DERBİ MAĞLUBİYETİ SONRASI KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe yönetimi, derbi yenilgisinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Dün saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yönetim kurulu, Samandıra Tesisleri’ne geçerek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

BEKLENEN SEÇİM YERİNE AYRILIK KARARI

Camia seçim kararı beklerken, yönetim sürpriz bir hamle yaparak teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kalan haftalarda takımın başında Zeki Murat Göle’nin yer alacağı duyuruldu.

“KÖSTEBEK” İDDİASI BARDAĞI TAŞIRDI

Tedesco’nun daha önce yaptığı “Samandıra’da antrenmanlarımız izleniyor” açıklaması ve köstebek iması, yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı. Bu sözlerin ardından kulüp içinde güven krizinin oluştuğu ve ayrılık kararının sezon sonu beklenmeden alınmasında bu durumun etkili olduğu öne sürüldü.

SEZON HAYAL KIRIKLIĞIYLA BİTİYOR

Avrupa ve kupa hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe için derbi mağlubiyeti adeta kırılma noktası oldu. Şampiyonluk ihtimalinin de mucizelere kalması, yönetimi radikal kararlar almaya itti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

İsmail Kartal falan hikaye onlar varken hiç şampiyonluğu kaybetmekden korkmadık ilk kez bu adamdan korktum kaliteli sağlam hoca bakın görün büyük hoca olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

