Maçı bırakıp bir anda zıplamaya başladılar

Maçı bırakıp bir anda zıplamaya başladılar Haber Videosunu İzle
Maçı bırakıp bir anda zıplamaya başladılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Mixto ile Fluminense karşılaşması sırasında zemin birden yükselmeye başladı. Kadın oyuncular zemin üstünde zıplayarak düzeltmeye çalıştılar.

Brezilya Kadınlar Ligi’nde oynanan Mixto - Fluminense karşılaşması, sahada yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle yarıda kaldı. Mücadelede beklenmedik anlar yaşandı.

ZEMİN ANİDEN KABARMAYA BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında saha zemininin bazı bölümlerinde yükselme ve kabarma meydana geldi. Oyuncuların güvenliğini tehdit eden bu durum sonrası hakem oyunu durdurdu.

OYUNCULAR ZEMİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

İlginç anların yaşandığı karşılaşmada futbolcular, kabaran zemini zıplayarak düzeltmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahaleler sorunu çözmeye yetmedi.

Abdurrahim Efe
