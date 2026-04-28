Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco’ya, sözleşmesindeki özel madde gereği 500 bin euro tazminat ödendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından tazminat detayları netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirdi.

SÖZLEŞME MADDESİ DEVREYE GİRDİ

A Spor’un haberine göre, Tedesco’nun sözleşmesinde yer alan özel madde doğrultusunda kulüp, ayrılık zamanına bakılmaksızın 500 bin euro tazminat ödedi. Söz konusu maddede “Sezon sonunda da ayrılsa, 3 maç kala da ayrılsa 500 bin euro ödenir” ifadesinin bulunduğu aktarıldı.

RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını KAP’a yaptığı bildirimle resmileştirdi. Kulüp, ayrılık sürecine dair resmi adımı attı.

ALMANYA’YA DÖNECEK

İtalyan teknik adamın çarşamba günü takımla vedalaşmasının ardından Almanya’ya döneceği ifade edildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Alper Kızıltepe
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Haberler.com
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!