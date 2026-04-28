ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolarlık kripto varlığı donduran ABD, Tahran'ın ekonomisine bir darbe daha indirdi. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın gölge bankacılık sistemini hedef aldığını belirterek, 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD, İran'a yönelik "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) operasyonu kapsamında yeni yaptırım listesi açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın "gölge bankacılık" sistemini hedef alarak, 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı.

"GÖLGE BANKACILIKLA ON MİLYARLARCA DOLARLIK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Yaptırım listesine alınan kuruluş ve kişilerin, İran'ın gölge bankacılık sistemini yönettiğini, yaptırımlardan kaçınmasını sağladığını ve on milyarlarca dolarlık işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı aktarıldı.

"İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ İÇİN HAYATİ"

Söz konusu kuruluş ve kişilerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu dahil olmak üzere İran silahlı kuvvetlerinin uluslararası finans sistemine erişerek yasadışı petrol satışlarından ödeme almasına, füzeler ve diğer silah sistemleri için hassas bileşenler satın almasına ve İran'ın vekil gruplarına para aktarmasına imkan tanıdığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran'ın gölge bankacılık sistemi, silahlı kuvvetleri için hayati bir finansal can simidi görevi görüyor ve küresel ticareti aksatan ve Orta Doğu'da şiddeti körükleyen faaliyetlere imkan sağlıyor. Bu ağ üzerinden aktarılan yasadışı fonlar, rejimin devam eden operasyonlarını destekliyor ve ABD personeli, bölgesel müttefikler ve küresel ekonomi için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Finansal kurumlar uyarılmıştır: Bu ağların işlerini kolaylaştıran veya bunlarla ilişkisi olan herhangi bir kurum, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalma riski altındadır" dedi.

344 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KRİPTO VARLIK DONDURULMUŞTU

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamasında "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kapsamında ABD’nin İran’ın fon üretme, paraları taşıma ve ülkeye geri getirme kapasitesini sistematik olarak zayıflatmaya devam edeceğini belirtmişti.

Bu çerçevede Bessent, Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) İran’la bağlantılı çeşitli unsurlara yaptırım uyguladığını ve bu kapsamda İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BUTUN ULKELER ABD LE TICARI NEYI VARSA DURDURMALI BAK GOR NOLUR

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Sana katılıyorum. ABD'siz bir dünya olsa ne güzel olurdu. Eninde sonunda bu olacak. Dünya ülkelerinin çoğu ABD'den vazgeçecek.

Haber YorumlarıRasim Özen:

Kripto paralar merkeziyetsiz değil miydi ya :)))

Haber YorumlarıGüven önemlş:

belli ki gücü parasina yetiyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

