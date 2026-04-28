Kan donduran olayın sır perdesini JASAT kaldırdı! Meğer intihar değilmiş

Kırıkkale'de 3 gün önce intihar ettiği bildirilen 63 yaşındaki Musa Çağlar olayındaki sır perdesini JASAT ekipleri kaldırdı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düşme sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

  • Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 25 Nisan'da Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında çıkan kavgada her iki kişi balkondan düştü.
  • Musa Çağlar, düşme sonucu üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak hayatını kaybetti.
  • G.Ö., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde 25 Nisan'da kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. 

KAVGADA BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme neticesinde G.Ö.'nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. JASAT ekiplerince yürütülen detaylı incelemede, olayın intihar olmadığı tespit edildi. Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Çağlar'ın cenazesi, adli işlemlerin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
