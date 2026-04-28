Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti

ABD- İran gerilimi nedeniyle trafiğin büyük ölçüde durduğu Hürmüz Boğazı’ndan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen yaptırım altındaki milyarder Alexey Mordashov’la bağlantılı süper yatın geçişi dikkat çekti.

500 MİLYON DOLARLIK “NORD” GÜNDEM OLDU

142 metre uzunluğundaki ve değeri 500 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen “Nord” isimli lüks yatın, 25-27 Nisan tarihleri arasında Körfez’den hareket ederek Hürmüz Boğazı’nı geçtiği bildirildi. Yatın, İran tarafından ilan edilen “güvenli hat” üzerinden ilerleyerek Umman’ın başkenti Maskat’taki Al Mouj Marina’ya ulaştığı aktarıldı.

YAPTIRIM ALTINDAKİ İSİMLE BAĞLANTILI

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği yaptırımları altında bulunan Severstal Başkanı Alexey Mordashov, yatın sahibi olduğunu reddederken, kayıtların teknenin eşine bağlı bir şirkete ait olduğunu gösterdiği ifade edildi.

HÜRMÜZ’DE TRAFİK SINIRLI, GEÇİŞ TARTIŞMA YARATTI

Küresel petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği savaş sonrası ciddi şekilde azalmış durumda. Bu süreçte özel bir yatın geçiş yapabilmesi, “özel izin” ve arka kapı diplomasi iddialarını gündeme getirdi.

İRAN-RUSYA TEMASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçişin, İran ile Rusya arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile St. Petersburg’da bir araya geldiği bildirildi.

PETROL 109 DOLARA DAYANDI

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve sevkiyat sorunları petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Brent petrol 109 dolar seviyesine çıkarak küresel enflasyon endişelerini artırdı.

