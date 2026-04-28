Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

Fenerbahçe başkan adaylarından Barış Göktürk, iş dünyasındaki başarıları ve kulüp içindeki geçmişiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Göktürk’ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

“BU KARANLIK GÜNLERDEN KURTARACAĞIZ”

Barış Göktürk, adaylık açıklamasında iddialı ifadeler kullandı. Göktürk, “Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum!” sözleriyle hedefini ortaya koydu.

EĞİTİM VE KARİYERİ

1982 yılında İstanbul’da doğan Barış Göktürk, Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine ABD’de University of California’da İşletme Ekonomisi bölümünde devam etti. 2005 yılında Türkiye’ye dönerek aile şirketinde aktif rol almaya başladı.

İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

Göktürk, 2009 yılından itibaren İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketi uluslararası alanda büyüttü. Göktürk Holding çatısı altında sanayi, ticaret, medya, inşaat, gayrimenkul, ziraat ve hayvancılık gibi birçok sektörde faaliyet gösteriliyor.

Yıllık yaklaşık 220 milyon dolar ciroya sahip olan grup, Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Almanya’da yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle demir-çelik ve ticari gayrimenkul alanlarında önemli projelere imza attı.

ULUSLARARASI ADIMLAR

2013 yılında ABD’de faaliyet gösteren Ramateks Metal’i satın alarak büyümesini hızlandıran Göktürk, 2019’da Yükselen Çelik’i halka arz etti. 2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından “40 yaş altı 40 iş insanı” listesinde yer aldı.

FENERBAHÇE İLE BAĞI

Barış Göktürk, 2024-2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı olarak kulüp içinde aktif rol üstlendi.

DİĞER GÖREVLERİ VE ÖZEL HAYATI

Göktürk Holding’in kurucusu olan Barış Göktürk, farklı şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini sürdürüyor. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Göktürk, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve bir çocuk babası.