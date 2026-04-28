Akaryakıtta "Eşelmobil Kalkabilir" Endişesi… Ekonomi ve Enerji Yönetimi: Uygulama Sürecek

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomi ve enerji yönetimi, ABD- İran savaşıyla enerji fiyatlarında ortaya çıkan artışın önüne geçmek amacıyla akaryakıtta, mart ayının başında uygulamaya giren eşelmobil sisteminin kaldırılmasının söz konusu olmadığını, uygulamanın devam edeceğini söyledi. Kaynaklar, "Eşelmobilde bir değişiklik yok. Şu aşamada bir değişiklik planlanmıyor" dedi.

Mart ayında uygulamaya konulan eşel mobil sistemi gereğince benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı, kalan tutar pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Benzinde litre başına 14,8277 TL, motorinde litre başına 13,9006 TL, LPG'de kilogram başına 11,3830 TL ÖTV bulunuyordu.

Aradan geçen zamanda özellikle motorine peş peşe yüksek tutarlı zam yapıldı. Bu nedenle motorinin ÖTV'si sıfırlandı. Benzinde, 3 TL 2 kuruş ÖTV kaldı.

Uygulama kalkıyor mu?

Artan bütçe açıklarının uygulamanın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı yönündeki değerlendirmeler sonrasında gözler, ekonomi ve enerji yönetimine çevrildi.

Kaynaklar, ANKA'nın sorusu üzerine, şu aşamada eşelmobil sisteminin kaldırılmasının söz konusu olmadığını, uygulamanın süreceğini ifade etti. Kaynaklar, "Eşelmobilde bir değişiklik yok. Şu aşamada bir değişiklik planlanmıyor" dedi.

Ne kadar zam gerekli

AKaryakıt sektörü temsilcileri, uygulamanın kaldırılmasını beklemediklerini belirterek, "Diyelim ki uygulama sona erdi. Bugün itibarıyla ÖTV'yi telafi etmek için motorine 14-15 TL, benzine 12 TL dolayında bir zam gündeme gelir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı