Akaryakıtta "Eşelmobil Kalkabilir" Endişesi… Ekonomi ve Enerji Yönetimi: Uygulama Sürecek

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomi ve enerji yönetimi, ABD- İran savaşıyla enerji fiyatlarında ortaya çıkan artışın önüne geçmek amacıyla akaryakıtta, mart ayının başında uygulamaya giren eşelmobil sisteminin kaldırılmasının söz konusu olmadığını, uygulamanın devam edeceğini söyledi. Kaynaklar, "Eşelmobilde bir değişiklik yok. Şu aşamada bir değişiklik planlanmıyor" dedi.

Mart ayında uygulamaya konulan eşel mobil sistemi gereğince benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı, kalan tutar pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Benzinde litre başına 14,8277 TL, motorinde litre başına 13,9006 TL, LPG'de kilogram başına 11,3830 TL ÖTV bulunuyordu.

Aradan geçen zamanda özellikle motorine peş peşe yüksek tutarlı zam yapıldı. Bu nedenle motorinin ÖTV'si sıfırlandı. Benzinde, 3 TL 2 kuruş ÖTV kaldı.

Uygulama kalkıyor mu?

Artan bütçe açıklarının uygulamanın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı yönündeki değerlendirmeler sonrasında gözler, ekonomi ve enerji yönetimine çevrildi.

Kaynaklar, ANKA'nın sorusu üzerine, şu aşamada eşelmobil sisteminin kaldırılmasının söz konusu olmadığını, uygulamanın süreceğini ifade etti. Kaynaklar, "Eşelmobilde bir değişiklik yok. Şu aşamada bir değişiklik planlanmıyor" dedi.

Ne kadar zam gerekli

AKaryakıt sektörü temsilcileri, uygulamanın kaldırılmasını beklemediklerini belirterek, "Diyelim ki uygulama sona erdi. Bugün itibarıyla ÖTV'yi telafi etmek için motorine 14-15 TL, benzine 12 TL dolayında bir zam gündeme gelir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA