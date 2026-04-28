İsrail'in Askalan kentinde zorunlu askerlik karşıtı Harediler, askeri polis komutanının evini bastı

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Askalan'da Haredi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan göstericiler, askeri polis komutanı Tuğgeneral Yuval Yamin'in evinin duvarlarından atlayarak bahçesine girdi.

KOMUTANIN AİLESİ MAHSUR KALDI

İsrail polisinin açıklamasına göre, yaklaşık 200 Haredi gösterici Tuğgeneral Yamin'in evinin önünde toplandı. Adı açıklanmayan askeri bir kaynak ise bazı göstericilerin evin duvarından atlayarak bahçeye girdiğini aktardı.

Kaynağa göre olay sırasında Yamin evde bulunmazken, eşi ve çocukları evin içinde mahsur kaldı. Israel Hayom gazetesi, Haredilerin askeri polis komutanının evinin bahçesine girmesini "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

OTOYOLU KAPATTILAR

Öte yandan Batı Kudüs'teki Golda Meir kavşağında yolu kapatmaya çalışan yüzlerce Haredi protestocu ile polis arasında arbede çıktı. Yediot Ahronot gazetesi de bazı Haredi göstericilerin ülkenin orta kesimindeki Beni Brak kentinin girişinde 4 numaralı otoyolu kapattığını bildirdi.

Zorunlu askerlik karşıtı göstericiler, "Ölürüz ama askere gitmeyiz" sloganı atarken bir grup Haredi protestocu ise İsrail bayrağı yaktı.

İsrail polisi söz konusu gösterileri "yasa dışı" ilan ettiğini ve iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

HAREDİLER ASKERE GİTMEYİ REDDEDİYOR

Gösterilerin, İsrail ordusunun bu hafta askerlikten kaçanlara yönelik gözaltı operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından düzenlendiği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in mart ayında yaptığı açıklamada, asker sayısındaki ciddi eksiklik nedeniyle ordunun zorlandığını ve Haredilerin askere alınmamasının kapasiteyi olumsuz etkilediğini söylediği hatırlatıldı. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini eğitim gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.