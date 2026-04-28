Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki olağanüstü seçim öncesi Mehmet Ali Aydınlar çalışmalarını hızlandırırken, kısa süre içinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

  Fenerbahçe'de olağanüstü seçim 6-7 Haziran'da yapılacak.
  Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.
  Aydınlar, daha önce 2013'te başkan adayı olmuş ve Aziz Yıldırım'a kaybetmişti.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim süreci resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, haziran ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, başkan adayları da çalışmalarını hızlandırdı.

SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kritik kongre öncesi camiada hareketlilik artarken, gözler adaylara çevrildi.

AYDINLAR RESMİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar’ın, kısa süre içerisinde başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Aydınlar’ın camianın önde gelen isimleriyle görüşerek destek aldığı ifade ediliyor.

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER ATAĞI

Aydınlar’ın sadece seçim değil, sportif planlama için de adımlar attığı öğrenildi. Deneyimli ismin, dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu ve transfer çalışmaları için ön hazırlık yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce hem Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık yapan hem de Fenerbahçe’de yöneticilik görevinde bulunan Aydınlar, kulübe yabancı olmayan bir isim olarak öne çıkıyor. 2013 yılında da başkanlığa aday olan Aydınlar, o dönemde seçimi Aziz Yıldırım’a kaybetmişti.

Alper Kızıltepe
