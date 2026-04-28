Tren faciası ülkeyi sarstı: 14 ölü, 38 yaralı
Endonezya'nın Batı Java bölgesinde iki trenin çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Endonezya basını, ülkenin Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde 'Argo Bromo Anggrek' uzun mesafe treninin, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptığını duyurdu.
Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı belirtildi. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı