Tren faciası ülkeyi sarstı: 14 ölü, 38 yaralı

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde iki trenin çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Endonezya basını, ülkenin Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde 'Argo Bromo Anggrek' uzun mesafe treninin, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptığını duyurdu. 

Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı belirtildi. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu

Vicdanları yaralayan karar bozuldu! "Çocuk benden değil" diyerek...
Trabzonspor'u tek başına deviren Berkan Kutlu'nun üçüncü gol üzüntüsü

Trabzonspor'u tek başına deviren Berkan Kutlu'nun büyük üzüntüsü
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı

Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Baba-oğul adeta hazine buldu

Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil