Haberler

Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi. Çok sayıda nokta hava saldırılarıyla hedef alınırken, köylere yönelik topçu ateşi gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Ülkenin güneyindeki birçok yerleşim yeri hava ve topçu atışlarının hedefi oldu.

BİRÇOK BELDE BOMBALANDI

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları öğle saatlerinde Tebnin, Kefre, Şakra ve Yatir beldelerine hava saldırısı düzenledi. İsrail topçuları Biyut Siyad’ı hedef alırken, Beraşit beldesine fosforlu mühimmatla saldırı gerçekleştirildi.

EVLER PATLAYICILARLA YIKILDI

İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Reşaf beldesinde askerlerin patlayıcılar kullanarak evleri yıktığı kaydedildi.

İHA SALDIRISIYLA MOTOSİKLET HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail’e ait bir insansız hava aracının, Nakura beldesinde sahil yolunda seyir halindeki bir motosikleti vurduğu aktarıldı.

HALKA GÖÇ ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, işgal bölgeleri dışında kalan 16 beldede yaşayan sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi. Adraee, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa sakinlerine yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

BAE'den tarihi karar! Yarım asırlık üyeliği sonlandırıyorlar

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
Saran'dan futbolculara son emir

Saran'dan futbolculara son emir!

Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?