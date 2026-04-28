Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan Hakkı Bulut, gösterişten uzak hayat tarzıyla bir kez daha gündemde. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçının Bahçelievler’deki 3+1 mütevazı evi dikkat çekti.

  • Hakkı Bulut, Bahçelievler'de 3+1 apartman dairesinde yaşıyor.
  • Aynı apartmanda iki dairesi bulunan sanatçı, bir daireyi kızıyla ofis olarak kullanıyor.
  • Ev dekorasyonunda mavi ve kahve tonları ile eski tarz mobilyalar öne çıkıyor.

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, gözlerden uzak sürdürdüğü mütevazı yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Yıllardır sade bir hayat tercih eden sanatçının Bahçelievler’deki 3+1 apartman dairesi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti.

Uzun yıllardır eşi Saadet Bulut ile evliliğini sürdüren ve ailesiyle birlikte yaşayan Hakkı Bulut’un aynı apartmanda iki dairesi bulunuyor. Sanatçı, bu dairelerden birini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

EVDE MAVİ VE KAHVE TONLARI HAKİM

Sabah’ın haberine göre, ev dekorasyonunda mavi ve kahve tonları öne çıkıyor. Eski tarz mobilyaların tercih edildiği evin birçok köşesinde sanatçının müzik kariyerine dair hatıralar ve izler yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR YAĞDI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları Bulut’un yaşam tarzına övgü dolu yorumlar yaptı. “Böyle samimi hayatları özledik”, “İşte gerçek sanatçı duruşu” ve “Halktan kopmayan bir isim” ifadeleri öne çıktı.

Gösterişten uzak yaşamıyla dikkat çeken Hakkı Bulut, magazin dünyasında sade hayat tarzıyla öne çıkan isimler arasında yer almayı sürdürüyor.

ARABESK MÜZİĞİN USTA İSMİ

3 Şubat 1945’te Tunceli’de doğan Hakkı Bulut, ilk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Adana Erkek Lisesi’nden mezun olan sanatçı, dışarıdan Adana Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Öğretmenlik yaptığı dönemde müziğe yönelen Bulut, 1967’de ilk plağını çıkardı.

1969’da Adana Altın Ses Yarışması’nda birincilik kazanan sanatçı, aynı yıl söz ve bestesi kendisine ait “İkimiz Bir Fidanız” eserini seslendirdi. “Ben Buyum”, “Falcı”, “Ben Köylüyüm” ve “Dokunmayın Dünyama” gibi eserlerle arabesk müziğin öncülerinden biri oldu.

Kariyeri boyunca çok sayıda plak ve albüme imza atan Hakkı Bulut, yüzlerce eserin söz ve bestesini yazdı ve birçok ödül kazandı.

1964 yılında Saadet Bulut ile evlenen sanatçının 5 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında

Dev bankaya operasyon! 4 yönetici vahim suçlamadan gözaltında
Yorumlar (2)

Mehmet Aydın:

Aynen öyle malesef dostum Trampın dostunun sarayı gibi sade

Serkan Kaplan:

Para tarzını değiştirmemiş. Eşyalarla mutlu olunmaz. Evin içindeki eşyalar değil insanlar ve muhabbet mutluluğun formülüdür.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu

Tedesco'nun yerine o isim!
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

Otobüslerle gelip mekanı bastılar