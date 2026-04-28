Haberler

Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin çocuk sanığın babasına dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GÜNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde kullanılan bıçak nedeniyle çocuk sanık E.Ç.'nin babası hakkında kamu davası açıldı. İddianamede tanık ifadesinde bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürülürken, hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin çocuk sanık E.Ç.'nin babası Yusuf Ç. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davasının ardından iddianame hazırlandı.

BIÇAĞIN SANIĞIN BABASINA AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede tanık ifadesinde, Atlas Çağlayan cinayetinde sanık E.Ç.'nin olayda kullandığı üzerinde 'Browning' ibaresi bulunan bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürüldü. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporunda ise bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi. Sanık Yusuf Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, sanığın suç tarihinde cezaevinde olduğunu, bıçağın kendisine ait olmadığını ve olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Yusuf Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu

Tüm şehir onu arıyordu! Her şeyden habersiz uyurken bulundu
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba