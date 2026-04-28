Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin çocuk sanığın babasına dava açıldı

GÜNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinde kullanılan bıçak nedeniyle çocuk sanık E.Ç.'nin babası hakkında kamu davası açıldı. İddianamede tanık ifadesinde bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürülürken, hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin çocuk sanık E.Ç.'nin babası Yusuf Ç. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davasının ardından iddianame hazırlandı.

BIÇAĞIN SANIĞIN BABASINA AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede tanık ifadesinde, Atlas Çağlayan cinayetinde sanık E.Ç.'nin olayda kullandığı üzerinde 'Browning' ibaresi bulunan bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürüldü. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporunda ise bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi. Sanık Yusuf Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, sanığın suç tarihinde cezaevinde olduğunu, bıçağın kendisine ait olmadığını ve olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Yusuf Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

