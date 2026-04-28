Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki seçim öncesi başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk aday oldu.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylık süreci netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte iki isim resmen sahaya indi.
İKİ İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk aday oldu. Her iki ismin de seçim sürecinde projeleriyle camianın karşısına çıkması bekleniyor.
SEÇİM YARIŞI BAŞLADI
Adayların netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe’de seçim yarışı da resmen başladı. Önümüzdeki günlerde başka adayların da çıkabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertli camiada gözler adayların açıklayacağı projelere çevrilirken, seçim sürecinin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.