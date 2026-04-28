“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı sahilinde “kız meselesi” nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin bıçaklandığı iddia edildi.

OTOBÜSLERLE GELİP MEKÂNI BASTILAR İDDİASI

İddiaya göre, tartışmanın ardından otobüslerle gelen kalabalık bir grup sahildeki mekâna geldi. Görüntülerde çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar yer aldı.

KALABALIK GRUPLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sahil boyunca yaşanan arbede sırasında tarafların birbirini kovalamadığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Bazı kişilerin yere düştüğü ve kalabalığın içinde sürüklendiği anlar dikkat çekti.

BIÇAKLAMA İDDİASI

Kavga sırasında bir kişinin bıçaklandığı öne sürülürken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, kavganın çıkış nedeni ve yaralanan kişilere ilişkin detayların yapılacak incelemeyle netleşmesi bekleniyor.

