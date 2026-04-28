Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Fenerbahçe’de olası seçim öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarışa girmeyeceği iddia edilirken, başkanlık için yeni isimlerin öne çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe’de olası seçim süreci öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün iki önemli ismi Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın kararını verdiği öne sürüldü.
İKİ İSİMDEN GERİ ADIM İDDİASI
Sözcü’nün haberine göre, Fenerbahçe’de seçim kararı alınması halinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için aday olmayacak. Bu gelişme camiada büyük yankı uyandırdı.
YENİ ADAYLAR ÖNE ÇIKIYOR
Olası seçimde Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olması bekleniyor. Mevcut başkan Sadettin Saran ise henüz adaylık konusunda net bir açıklama yapmadı.
CAMİADA GÖZLER SEÇİM KARARINDA
Fenerbahçe’de alınacak olası seçim kararı, kulübün geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Adayların netleşmesiyle birlikte sürecin daha da hareketlenmesi bekleniyor.