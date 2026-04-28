Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

Antalya-Londra seferini yapan uçakta bulunan bazı yolcular uçuş esnasında sorun çıkardı. Bunun üzerine uçak Bulgaristan’ın Sofya Havalimanı’na acil iniş yaparken pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin" sözleri kayıtlara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi. O anlar kule pilot konuşmalarınca kayıt altına alındı. Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.

Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.

