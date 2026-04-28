El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Sultanbeyli'de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde durdurulan bir otomobilin sürücü koltuğunda 13 yaşındaki çocuk çıktı. Babanın, polisleri, "Çocuğun psikolojisi bozuk" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar ise akıllara durgunluk verdi.
İstanbul Sultanbeyli’de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında dikkat çeken bir ihlal tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde durdurulan otomobilin direksiyonunda 13 yaşındaki bir çocuğun olduğu belirlendi.
BABA YOLCU KOLTUĞUNDAYDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, küçük yaştaki sürücünün babası M.Ç.’nin araçta yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. Yaşı 15’in altında olduğu için çocuğa cezai işlem uygulanmazken, araç sahibine 40 bin TL idari para cezası kesildi.
ARAÇTA BİRÇOK EKSİK TESPİT EDİLDİ
Denetimde aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı da ortaya çıktı. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle araç trafikten men edildi.
ÇEKİCİYLE OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ
Trafikten men edilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.