Haberler

Otobüs alev topuna döndü, yolcular son anda kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Datça Karayolu'na seyir halindeyken yanmaya başlayan tur otobüsü kısa sürede alev topuna dönerken, yolcuların tahliye edilmesiyle facia önlendi, yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Muğla'nın Marmaris-Datça Karayolu Mezargediği mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tur otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden şoför aracı durdururken, yolcular ve sürücü hızla otobüsten indi. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

