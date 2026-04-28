Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Ukrayna’nın, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Tuapse kentinde bulunan bir petrol rafinerisini hedef aldığı bildirildi. Saldırının ardından tesiste büyük bir yangın çıktı.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rafineri sahasından yükselen yoğun alevler ve siyah dumanın kilometrelerce uzaktan görüldüğü anlar yer aldı. Patlama seslerinin duyulduğu iddia edilirken, yangının kısa sürede büyüdüğü aktarıldı.

STRATEJİK HEDEF

Tuapse’deki rafineri, Rusya’nın Karadeniz hattındaki önemli enerji tesislerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların enerji altyapısını hedef alarak Rusya’nın lojistik kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SALDIRILAR SIKLAŞTI

Son dönemde Ukrayna’nın Rusya içindeki enerji tesislerine yönelik saldırılarını artırdığı gözlenirken, bu gelişmenin savaşın seyrine etkisi yakından takip ediliyor.