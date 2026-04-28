Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
Fenerbahçe’de kadro dışı kalması beklenen Ederson için sürpriz karar çıktı; Brezilyalı kaleciye para cezası verildi.
- Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kaleci Ederson'a para cezası verdi.
- Ederson, kadro dışı bırakılmadı.
- Ederson'un PFDK'dan alacağı ceza nedeniyle sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçeli kaleci Ederson hakkında beklenen karar açıklandı.
KADRO DIŞI KARARI ÇIKMADI
Derbi sonrası yapılan toplantıda Ederson’un kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Ancak beklentilerin aksine yönetim bu yönde bir karar almadı.
PARA CEZASI VERİLDİ
beIN SPORTS’un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli kaleciye para cezası uyguladı. Ederson’un hem kırmızı kart görmesi hem de maç içindeki davranışları nedeniyle bu yaptırımla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
PFDK KARARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Öte yandan Ederson’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan alacağı ceza da merak konusu. Brezilyalı kalecinin alacağı olası ceza nedeniyle sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.
TEDESCO SONRASI KRİTİK SÜREÇ
Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Zeki Murat Göle getirildi. Yönetimin aldığı kararlar, kulüpte yeni bir sürecin başladığını gösterdi.
Yorumlar (1)
Trasnfer olma yolu açıldı demek ki
