Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

İstanbul Şişli’de 19 yıl önce işlenen korkunç cinayet, gelişen teknoloji sayesinde aydınlatıldı. 2007 yılında Yunis Doğan’ın domuz bağıyla yakılarak, sekreteri Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle katledildiği olayda failler, yıllar sonra verilen bir parmak iziyle yakayı ele verdi.

PARMAK İZİ, CİNAYETİ AYDINLATTI

Şüphelilerden birinin çipli kimlik kartı almak için verdiği parmak izi, emniyet sistemindeki eski kayıtlarla eşleşince dosya yeniden açıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan 3 şüpheli hakkında yargı süreci başladı. Hazırlanan iddianamede, sanıkların "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Teknolojinin yardımıyla çözülen bu vahşi cinayet, adaletin 19 yıl sonra da olsa tecelli etmesini sağladı.