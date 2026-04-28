Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Haber Videosunu İzle
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
İstanbul'un Şişli ilçesinde 19 yıl önce patron Yunis Doğan'ın domuz bağıyla yakıldığı, sekreteri Hacer Eginay'ın ise 57 yerinden bıçaklanarak katledildiği faili meçhul cinayet çözüldü. Cinayet mahallinde o dönem bulunan parmak izi, yıllar sonra gelişen teknoloji sayesinde cinayeti aydınlattı. Faillerden biri çipli kimlik kartı almak için parmak izi vermesiyle, olay yerindeki iz çözüldü. Tutuklanan 3 şüpheli hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Şişli’de 19 yıl önce işlenen korkunç cinayet, gelişen teknoloji sayesinde aydınlatıldı. 2007 yılında  Yunis Doğan’ın domuz bağıyla yakılarak, sekreteri Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle katledildiği olayda failler, yıllar sonra verilen bir parmak iziyle yakayı ele verdi.

PARMAK İZİ, CİNAYETİ AYDINLATTI

Şüphelilerden birinin çipli kimlik kartı almak için verdiği parmak izi, emniyet sistemindeki eski kayıtlarla eşleşince dosya yeniden açıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan 3 şüpheli hakkında yargı süreci başladı. Hazırlanan iddianamede, sanıkların "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Teknolojinin yardımıyla çözülen bu vahşi cinayet, adaletin 19 yıl sonra da olsa tecelli etmesini sağladı.

İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Haberler.com
500

Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı

Aralarına kara kedi girdi! Trump bu kez çok sert uyardı

Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor

Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor! Fiyatı sudan ucuz
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı

Aralarına kara kedi girdi! Trump bu kez çok sert uyardı

AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı

AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara uyarı: Kul hakkı ile...

Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı