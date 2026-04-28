Haberler

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berdan Mardini, Mardin’deki köyüne yaptığı 10 milyon dolarlık yatırımla fabrika kurarak üretime başladı; kadın istihdamını artırmayı ve köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

  • Berdan Mardini, Mardin'deki 78 haneli köyüne 10 milyon dolarlık yatırım yaptı.
  • Yatırım kapsamında gül yağı, parfüm, makaron ve güllü limonata üretimi yapılıyor.
  • Proje ile 450-500 kişiye istihdam sağlanması ve kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Mardin’deki köyüne yaptığı yatırımla dikkat çekti. Kurduğu tesisle hem üretim yapmayı hem de köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

“VARIMI YOĞUMU BU İŞE KOYDUM”

Mardini, projeye 2016 yılında başladığını belirterek, “Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim” dedi. Yaklaşık 78 haneli köyüne 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını ifade eden sanatçı, çevresinden “Sen deli misin?” şeklinde tepkiler aldığını da dile getirdi.

GÜL YAĞINDAN PARFÜME ÜRETİM

Kurulan tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi ürünler üretildiğini söyleyen Mardini, projenin uzun yıllar süren bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİK

Yatırımın sosyal boyutuna da dikkat çeken Mardini, köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini belirterek, “İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını artırmak” ifadelerini kullandı.

450 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Mardini, projeyle birlikte bölgede 450 ila 500 kişiye istihdam sağlanacağını açıklarken, Mezopotamya’da yeniden yetiştirilen “rosa damascena” güllerinin üretimde kullanılacağını belirtti.

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFerhan Topal:

Helal olsun keşke bütün ünlülerde böyle yatırım yapsa çok iyi olur kendisini tebrik ediyorum

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Arslan:

Sizi tebrik ediyorum Yaradan bol kazanç versin inşallah

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahit atıcıoğlu:

Helal olsun ama ya biraderim ne 10m doları be.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Zeki Sömer:

helal olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi