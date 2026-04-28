Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetiminin ABD ile doğrudan temas kurarak içinde bulunduğu duruma ilişkin mesaj verdiğini ileri sürdü.

“ÇÖKÜŞ DURUMUNDAYIZ” MESAJI

İran’ın iç siyasi yapısında yaşanan belirsizliği aşmaya çalıştığını ifade eden Trump, Tahran’ın bu süreçte ABD’den destek talep ettiğini söyledi.

Trump, İran ile gerçekleşen son temasa ilişkin, “İran az önce bize bir ‘çöküş durumu’ içinde olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken, bizden bir an önce Hürmüz Boğazı’nı açmamızı istiyorlar. Ben bu liderlik meselesini çözebileceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD ENERJİ BAKANI: HÜRMÜZ MAYINLAR TEMİZLENMEDEN AÇILABİLİR

Ayrıca ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran tarafından Hürmüz Boğazı'na yerleştirilen tüm mayınların temizlenmesine gerek kalmadan geçişlerin yeniden başlayabileceğini belirtti. Bakan, gemilerin giriş ve çıkışı için güvenli bir rotanın hızla oluşturulabileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin geçen hafta gerçekleştirdiği gizli Kongre bilgilendirmesine göre, boğazın mayınlardan tamamen temizlenmesi altı ay sürebilir.

SAVAŞTA 2 AY GERİDE KALDI

ABD/İsrail-İran savaşında iki ay geride kalırken, bölgede ne barış ne de müzakere ihtimali güç kazandı. Karşılıklı tehditlerin sürdüğü süreçte taraflar, Pakistan’da kurulması planlanan müzakere masasından da sonuç almadan ayrıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DERİNLEŞTİ

İki aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Dünya ticareti üzerindeki etkiler büyürken, bölgedeki gerilim de artmaya devam etti.

İRAN’DAN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Tahran yönetimi, ABD’ye ilettiği teklifte nükleer programla ilgili görüşmelerin ilerleyen bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve savaşı sonlandırmayı önerdi.

ABD’DEN SOĞUK YAKLAŞIM İDDİASI

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, eski Başkan Donald Trump’ın bu teklifi yeterli bulmadığı ve olumlu yaklaşmadığı ileri sürüldü.

OPEC’TE SARSINTI: BAE AYRILDI

Hürmüz krizinin gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararı aldığını duyurması, enerji piyasalarındaki belirsizliği daha da artırdı.

“SAVAŞIN SONA ERME İHTİMALİ YAKIN GELECEKTE GÖRÜNMÜYOR”

Öte yandan Axios haber platformunun haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın adeta "Soğuk Savaş dönemini andıran" bir aşamaya girdiği belirtildi.

Taraflar arasındaki durumun "çıkmaz" olarak nitelendirildiği haberde, savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görülmediği ifade edildi.

Haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi açıklanmayan yetkililerin değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, yetkililer, ABD'nin savaş ve anlaşmanın olmadığı "donuk çatışma" durumuna sürükleneceğine dair endişeli olduklarını belirtti.

Yetkililer, ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimlere 6 ay kalmışken ülkenin "donuk çatışma" sürecine girmesini, Başkan Donald Trump için siyasi ve ekonomik açıdan en kötü senaryo olarak nitelendirdi.

Trump'ın yeni askeri saldırılar başlatma seçeneğiyle mali yaptırımlar yoluyla İran'ı müzakereye daha sıcak bakmaya yöneltme arasında kaldığını ifade eden yetkililer, hayal kırıklığına uğrayan ancak gerçekçi biri olarak tanımlayabileceği ABD Başkanı hakkında "Güç kullanmak istemiyor ama geri adım atmıyor." dedi.