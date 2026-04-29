55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı ikiz bebek bekliyor

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindiren bir duyuruya imza attı. 55 yaşındaki Sayarı, ikiz bebek beklediğini açıkladı.

"KÜN FE YEKÜN" DİYEREK DUYURDU

Yıllardır yaptığı astrolojik yorumlar ve iddialı çıkışlarıyla tanınan Nuray Sayarı, bu kez kendi hayatındaki büyük bir sürprizi takipçileriyle paylaştı. 55 yaşında hamile olduğunu duyuran ünlü astrolog, üstelik ikiz bebek sahibi olacağını belirterek hayranlarını hem şaşırttı hem sevindirdi. Sayarı, bu müjdeli haberi “Allah ol der ve olur” sözleriyle duyurdu.

Ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Kün fe yekün" diyerek mutluluğunu paylaştı.