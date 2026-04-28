Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
Eyüpsultan'da doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

  • Eyüpsultan'da doğal gaz kazısı yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen bir mühimmat buldu.
  • Polis incelemesinin ardından mühimmat muhafaza altına alındı.
  • Mahalle sakini Çetin Uzun, mühimmatın imha ekipleri tarafından imha edilip götürüldüğünü ve olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.

Eyüpsultan'da doğal gaz kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen bir mühimmat buldu. Olay yerine gelen polislerin incelemelerinin ardından mühimmat muhafaza altına alındı.

KAZI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri, toprak altına gömülü mühimmat buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı muhafaza altına aldı.

Mahalle sakini Çetin Uzun, doğal gaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini ve bu durumdan şüphelendiklerini söyledi.

Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

