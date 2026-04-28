Kar kalınlığı tabela boyunu geçti

Ardahan-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar Dağı'nda, Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Özellikle Ardahan- Posof kara yolunun 2550 rakımlı ılgar dağı geçidinde kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bölgelerde biriken kar, yol kenarındaki trafik tabelalarının boyunu aşarak adeta doğa ile mücadeleyi gözler önüne serdi.

"KAR KALINLIĞI TABELA BOYUNU GEÇMİŞ"

Ardahan'dan Posof ilçesine giden sürücü Ufuk Işık, "'Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bile kar yağışı etkili oluyor. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı tabela boyutunu dahi geçmiş durumda. Yol şu anda kapalı değil ama şartlar burada her an zorlaşabiliyor" dedi.

Ardahan - Posof kara yolunu kullanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler yolun açık kalması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

Otobüslerle gelip mekanı bastılar
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

Otobüslerle gelip mekanı bastılar
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar