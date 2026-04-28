Haberler

İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in güney Lübnan’a düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in saldırıları ateşkesi fiilen bozarken, Hizbullah ile karşılıklı çatışmalar yeniden şiddetlendi. Sınır hattında topçu atışları ve roket saldırıları sürerken, binlerce sivil yerinden edildi ve bölgede gerilim hızla tırmanmaya devam ediyor.

İsrail’in güney Lübnan’a düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Ateşkese rağmen süren saldırılar, sahada anlaşmanın fiilen geçersiz hale geldiğini ortaya koydu.

SINIRDA ATEŞKES VAR AMA ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Uluslararası basına göre İsrail ile Hizbullah arasında topçu atışları, İHA faaliyetleri ve karşılıklı roket saldırıları neredeyse her gün devam ediyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan bu gelişmeler, sınır hattında gerilimin düşmediğini gösteriyor.

Binlerce sivil yerinden edilirken, bölgedeki yerleşim yerleri sürekli tehdit altında yaşamını sürdürüyor. Bölge halkı ise ateşkesi “sahada karşılığı olmayan bir kavram” olarak değerlendiriyor.

GAZZE SAVAŞI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Çatışmalar, Hizbullah’ın Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’e karşı kuzey cephesini açmasının ardından yoğunlaştı. Ateşkesin bu gerilimi durdurması bekleniyordu ancak taraflar geri adım atmadı. Hizbullah, İsrail Gazze’de operasyonlarını sürdürdüğü sürece “ölçülü direniş” politikasını devam ettireceğini açıkladı.

İSRAİL: SINIRDA MİLİTAN VARLIĞA İZİN YOK

İsrail yönetimi ise kuzey sınırında silahlı unsurlara tolerans göstermeyeceğini belirterek Hizbullah güçlerini sınırdan uzaklaştırma hedefini yineledi.

KIRILGAN DENGE: ATEŞKES KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Taraflar geniş çaplı savaştan kaçınsa da karşılıklı saldırılar ateşkesin sürekli ihlal edildiğini gösteriyor. Bölgede fiilen düşük yoğunluklu çatışma devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

