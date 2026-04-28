Şüphelileri POS cihazındaki "kağıt bitti" yazısı ele verdi! İçinden çıkan herkesi şoke etti

Şüphelileri POS cihazındaki 'kağıt bitti' yazısı ele verdi! İçinden çıkan herkesi şoke etti
Maslak'ta motosikletli yunus polisi şüphe üzerine park halindeki takside bulunan 3 şahsı denetledi. Arabada yapılan incelemede POS cihazının ekranında çıkan "Yazıcıda kağıt bitti" uyarısı polisin dikkatini çekti. Cihazın fiş bölümünde yapılan incelemelerde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirildi. Takside bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde 21 Nisan Salı günü saat 23.20 sıralarında devriye görevini yapan motorize yunus polisleri şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti. 

"KAĞIT BİTTİ" YAZAN POS'TAN KOKAİN ÇIKTI

Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti. Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi. 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi işçiler için devreye girdi! Tek telefonu ile kriz çözüldü