Almanya Başbakanı Merz'ten Trump'ı kızdıracak sözler: İran, ABD'yi aşağılıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki savaşa ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ı "stratejisiz" olarak nitelendiren Merz, Tahran yönetiminin Amerikalıları aşağıladığını söyledi.

  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran ile müzakerelerde 'aşağılandığını' öne sürdü.
  • Merz, İranlı müzakerecilerin 'çok yetenekli' olduğunu ve ABD'yi sonuç alamadan geri gönderdiğini söyledi.
  • Merz, ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda stratejisiz olduğunu ve durumu karmaşıklaştırdığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin, İran ile yürüttüğü müzakerelerde "Tahran tarafından aşağılandığını" öne sürdü. Merz, Trump yönetiminin İran karşısında müzakere sürecinde geri planda kaldığını savundu.

İRAN'A DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

Marsberg’de öğrencilerle bir araya gelen Merz, İranlı müzakerecilerin süreci etkili şekilde yönettiğini belirterek, "İranlılar açıkça çok yetenekli müzakereciler ya da daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok ustalar; Amerikalıların İslamabad’a gidip hiçbir sonuç alamadan geri dönmelerini sağlıyorlar" dedi.

Merz, "Bir bütün olarak bir ülke, İran yönetimi tarafından, özellikle de Devrim Muhafızları tarafından aşağılanıyor. Bunun en kısa sürede sona ermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"TRUMP SAVAŞA STRATEJİ OLMADAN GİRDİ"

ABD Başkanı Trump'a sert sözlerle yüklenen Merz, "Sayın Trump, belli ki bu savaşa hiçbir strateji olmadan girdi. Bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Özellikle de İranlılar çok ustaca müzakere ettiği için, ya da çok ustaca müzakere etmediği için" dedi. Alman Başbakanı, "Bütün bir ulusun, İran devlet yönetimi, özellikle de sözde Devrim Muhafızları tarafından aşağılandığını" sözlerine ekledi.

TRUMP, "KARTLAR BİZDE" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise bir gün önce ABD merkezli televizyon kanalı Fox News’e verdiği demeçte, "Tüm kartlar bizde" diyerek, İran’ın görüşmek istemesi halinde ülkesiyle temas kurabileceğini söylemişti.

Trump yönetiminin İran ile dolaylı görüşmeler için yürüttüğü diplomatik süreçte son olarak ABD’li müzakerecilerin, Pakistan başkenti İslamabad’a yapması planlanan ziyaretin iptal edildiği, iki hafta önceki görüşmelerde ise ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

