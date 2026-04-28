Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle viral olan Celal Karatüre'nin katıldığı bir etkinlik sırasında onlarca polis tarafından korunduğu görüntüler tartışma yarattı.
MİLYONLARA ULAŞAN FENOMEN
Seslendirdiği ilahiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Karatüre, Instagram’da 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Sosyal medyada hızla büyüyen popülaritesiyle dikkat çeken Karatüre, son görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.
ETKİNLİKTE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Karatüre’nin katıldığı etkinlikte onlarca polis tarafından korunması sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde geniş güvenlik çemberi dikkat çekerken, bu durum kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.