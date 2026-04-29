Şampiyonlar Ligi’nde gol düellosu: PSG, Bayern’i 5-4 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede tam 9 gol atılırken, ev sahibi PSG sahadan 5-4 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

9 GOLLÜ FUTBOL ŞÖLENİ

Karşılaşma, baştan sona yüksek tempoda geçerken futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İlk yarıda 5, ikinci yarıda 4 golün atıldığı mücadele, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde ender görülen bir skorla tamamlandı.

PSG’DEN HIZLI GERİ DÖNÜŞ

Mücadelenin 17. dakikasında Harry Kane’in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve JoAo Neves’in kısa sürede bulduğu gollerle öne geçti. Bayern, Michael Olise ile eşitliği sağlasa da, ilk yarının uzatma dakikalarında Ousmane Dembélé’nin penaltı golü PSG’yi soyunma odasına 3-2 önde götürdü.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU SÜRDÜ

İkinci yarıya da hızlı başlayan PSG, Kvaratskhelia ve Dembele’nin golleriyle skoru 5-2’ye getirdi. Ancak Bayern Münih pes etmedi.

Dayot Upamecano ve Luis Díaz’ın golleriyle fark bire inse de kazanan değişmedi ve karşılaşma 5-4'lük skorla sona erdi.

İKİ REKOR BİRDEN KIRILDI

Karşılaşma, ilk yarısında 5 gol atılan ilk Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda toplam gol sayısıyla en gollü yarı finallerden biri olarak kayıtlara geçti.

RÖVANŞ MÜNİH'TE

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 6 Mayıs’ta Almanya’da oynanacak. Bayern Münih, sahasında turu çevirmek için mücadele edecek.