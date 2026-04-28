Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, sağ bulundu

ARAZİDE SAĞ BULUNDUDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dışarıda kardeşleriyle oynarken kaybolan Yazgül K. için evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalı ile arazide arama yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dışarıda kardeşleriyle oynarken kaybolan Yazgül K. için evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalı ile arazide arama yapıldı. Yapılan çalışmalarla Yazgül K., arazide sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yazgül K.'nin, ambulansta kontrolleri yapıldı.

'KARDEŞLERİ DE FARK ETMEMİŞ'

Yazgül K.'nin amcası Mehmet Cevher K., "Öğle civarında kaybolmuş. Annesi evde iş yaparken çocuk dışarıda kardeşleriyle oynuyor. Çocuğun olmadığını fark etmiş ve aramış. Bulamayınca babasını aramış. Babası Hatay'da inşaat işçisi. Babası da bize haber verdi 'Çocuk yok' diye. Ben de yetkilileri aradım. Kardeşleri de fark etmemiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Bilardo masasında taciz intikamı! Karısına dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!

Karısının mahrem yerine dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler