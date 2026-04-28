Kira pazarlığında 'yok artık' dedirten şart: Çocuğunuza adımı verin yoksa...

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, Kadıköy Moda’da bulunan 2+1 bir dairenin sahibi, mevcut kirayı 40 bin TL’ye yükseltmek istedi. Bebek bekleyen kiracı çift ise artan masrafları gerekçe göstererek kira indirimi talebinde bulundu. İddiaya göre 68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K., çiftten gelecek erkek çocuğa kendi isminin verilmesini talep etti.

“ÖZEL HÜKÜMLER” KISMINA MADDE EKLENMESİ İSTENDİ

Paylaşımlarda yer alan bilgilere göre ev sahibi, bu şartın sözleşmeye resmi bir madde olarak eklenmesini istedi. Söz konusu teklifin, kontratın “özel hükümler” bölümünde yer alması gerektiğini dile getirdi.

"ÇOCUĞUNUZA 'HULUSİ' ADINI KOYUN, 20 BİN TL KİRA ÖDEYİN"

İddiaya göre ev sahibi, çocuğa “Hulusi” adı verilmesi halinde kirayı 20 bin TL’ye düşüreceğini, ayrıca 3 yıl boyunca yasal sınırın üzerinde zam yapmayacağını da taahhüt etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede gündem olan iddia, sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü. Pek çok kullanıcı durumu mizahi bir dille yorumladı.

Bir kullanıcı, “Moda’da 20 bin TL’ye oturmak için doğacak kızıma bile Hulusi adını koyabilirim. Pera koyacaktık, Hulusi Pera da gayet hoş olur” sözleriyle dikkat çekti.

İDDİA DOĞRULANMADI

Öte yandan söz konusu olayın gerçekliğine dair resmi bir doğrulama bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan içeriklerin iddia niteliğinde olduğu ve taraflardan herhangi bir açıklama gelmediği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com