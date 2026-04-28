Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilkokul öğretmeni Ayşe Akça’nın vefatı üzerine yayımladığı mesajda, kendisinin hayatına kattığı değerleri anarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ailesine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulundan öğretmeni Ayşe Akça’nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

HASTANE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ

Bakan Çiftçi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle Konya’da yoğun bakım servisinde tedavi gören öğretmeni Ayşe Akça’yı ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında, merhumenin hem kızı hem de öğrencisi olan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu’ndan sağlık durumu hakkında bilgi alan Çiftçi, tedavi sürecini ailesi ve doktorlar aracılığıyla yakından takip ediyordu.

“ARDINDAN İLİM VE AHLAK MİRASI BIRAKTI”

Acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İlkokul yıllarımda bizlere yalnızca harfleri değil; edebi, sabrı ve güzel ahlâkı öğreten, geçtiğimiz günlerde hastanede kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldığım kıymetli Ayşe öğretmenimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nun mütevazı sınıflarında emeği, şefkati ve hayırla yoğrulmuş gayretiyle bizlere ilim ve ahlâk mirası bırakan öğretmenimin, yetiştirdiği her öğrencide sadaka-i cariyesinin yaşamaya devam ettiğine inanıyorum. Hakk’a yürüyen kıymetli öğretmenime Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor; mekânının cennet, makamının âli olmasını niyaz ediyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum."

İşte Bakan Çiftçi'nin o paylaşımı; 

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı

Tarihi gün! Türkiye'nin gururu için imzalar atıldı, kritik eşik aşıldı
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Saran'dan futbolculara son emir

Saran'dan futbolculara son emir!

Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet

Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler