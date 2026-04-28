"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kendi belediyelerine de operasyon yapılacağı yönündeki bir paylaşıma sert sözlerle karşılık verdi. Bahsi geçen paylaşımı alıntılayan Başkan Yeğin, "Sen kimsin hangi sıfatla, hangi vasıfla beni uyarıyorsun? Ben 135.000 insanın oyu ile seçildim, 510.000 insanın yaşadığı ilçenin seçilmiş belediye başkanıyım. Haddini bil edepsizlik yapma" karşılığını verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediyesi'nden sonra kendi belediyelerine de operasyon yapılacağı yönündeki bir paylaşımı alıntılayarak sert sözlerle tepki gösterdi. 

“İNŞALLAH SONLARI BENZEMEZ” PAYLAŞIMI

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Rıza Akpolat’ı uyardım DİNLEMEDİ. Onursal Adıgüzel’i uyardım DİNLEMEDİ. Alper Yeğin’i uyardım DİNLEMEDİ. Ne diyelim inşallah sonları benzemez” ifadeleri yer aldı.

YEĞİN’DEN SERT YANIT

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Alper Yeğin "Sen kimsin hangi sıfatla, hangi vasıfla beni uyarıyorsun? Ben 135.000 insanın oyu ile seçildim, 510.000 insanın yaşadığı ilçenin seçilmiş belediye başkanıyım... Haddini bil edepsizlik yapma. Yeter artık her gün insanların itibarı ile oynamaktan vazgeçin" ifadelerine yer verdi. 

İşte o paylaşım ve Başkan Yeğin'in tepkisi; 

Olgun Kızıltepe
