1 Mayıs Baskınlarında 39 Kişi Gözaltına Alındı

1 Mayıs öncesinde İstanbul ve Kocaeli'nde 62 adrese baskınlar yapıldığı, 39 kişinin gözaltına alındığı, 23 kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

(İSTANBUL) 1 Mayıs öncesinde İstanbul ve Kocaeli'nde 62 adrese baskınlar yapıldığı, 39 kişinin gözaltına alındığı, 23 kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

1 Mayıs kutlamaları öncesi ilk gözaltılar dün Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de yaşamını yitirenler için yapılmak istenen anma sırasında gerçekleşmişti. Ellerinde karanfillerle yokuşa gelenlerin çevresine kuşatan polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltına alınanların sayısını 46 kişi olarak açıklamıştı.

Bu kişilerin büyük bölümü emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bu sabaha karşı İstanbul ve Kocaeli'nde 62 adrese baskınlar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına 39 kişi gözaltına alındı, 23 kişiyle ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında gözaltına alınanların bazı yasa dışı sol örgütlerle bağlantılı oldukları ve haklarında 'eylem gerçekleştirebileceklerine dair bilgiler' bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: ANKA
