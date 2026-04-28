Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak yaraladı. Yaya geçidinde bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası domuz bir süre sonra gözden kayboldu.
SOKAKLARDA DOLAŞIP SALDIRDI
Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Sokaklarda dolaşan yaban domuzu, karşısına çıkan kişilere saldırarak panik yarattı.
YAYA GEÇİDİNDE SALDIRI KAMERADA
Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan panik dikkat çekti.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Saldırıların ardından yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.