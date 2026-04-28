Haberler

Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak yaraladı. Yaya geçidinde bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası domuz bir süre sonra gözden kayboldu.

SOKAKLARDA DOLAŞIP SALDIRDI

Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Sokaklarda dolaşan yaban domuzu, karşısına çıkan kişilere saldırarak panik yarattı.

YAYA GEÇİDİNDE SALDIRI KAMERADA

Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan panik dikkat çekti.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Saldırıların ardından yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi işçiler için devreye girdi! Tek telefonu ile kriz çözüldü