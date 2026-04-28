Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

  • Kaza saat 16.00 sıralarında Günışığı Mahallesi'nde meydana geldi.
  • Ölenler Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve kimliği belirlenemeyen bir kadın.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Günışığı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobil, zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Demir (25) ve Mahmut Kılıç (55) ile kimliği tespit edilemeyen kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere aynı hastanın morguna kondu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Ayşegül Baydilli (23), Ebru Demir (22), İbrahim Halil Yılmaz (30), İda Demir (50) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
