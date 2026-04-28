Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere
Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz jet yakıtı fiyatlarını artırırken, düşük maliyetli havayolları sefer kesintilerine başladı. Ryanair ve benzeri şirketler artan maliyetleri karşılamakta zorlanırken, yaz sezonunda uçuş iptallerinin artabileceği ve bilet fiyatlarının ciddi şekilde yükselebileceği belirtiliyor; tatil planları risk altına giriyor.
- Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması jet yakıtı fiyatlarını yükseltti.
- Ryanair, Transavia ve Volotea gibi düşük maliyetli havayolları artan yakıt maliyetleri nedeniyle sefer azaltıyor.
- Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen, uçuş iptalleri ve bilet fiyatlarında ciddi artışlar olabileceğini açıkladı.
Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel havacılık sektörünü sarsmaya başladı. Artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketleri sefer azaltma yoluna gidiyor.
YAKIT KRİZİ HAVAYOLLARINI VURDU
Ryanair, Transavia ve Volotea gibi düşük maliyetli havayolları, yükselen yakıt maliyetlerinden en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Ucuz bilet modeliyle çalışan bu şirketlerin, artan maliyetleri karşılamakta zorlandığı belirtiliyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ
Dünya petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksama, jet yakıtı fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu durum, havayollarında yakıt maliyetlerini artırarak sefer planlarını doğrudan etkiledi.
SEFER İPTALLERİ BAŞLADI
Uzmanlar, havayollarının talebin düşük olduğu hatlarda uçuşları iptal etmeye başladığını belirtiyor. Yaz sezonu öncesinde bu iptallerin artabileceği ifade ediliyor.
TATİL PLANLARI RİSK ALTINDA
Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen, mevcut durumun tatil planlarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, uçuş iptalleri ve bilet fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
YÜKSEK FİYAT VE AZALAN SEFER
Uzmanlara göre jet yakıtı fiyatlarının bu seviyede kalması halinde havayolları daha fazla kesintiye gitmek zorunda kalacak. Bu da yolcular için hem daha pahalı hem de daha sınırlı uçuş seçenekleri anlamına geliyor.